Пять регионов РФ заинтересовались проектами "Швабе" по телемедицине

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. По меньшей мере пять российских регионов заинтересованы во внедрении у себя разработанных холдингом "Швабе" проектов по телемедицине, сообщает пресс-служба холдинга.

Речь идет о Якутии, Башкортостане, Калмыкии, а также Смоленской и Брянской областях, уточнили в пресс-службе, напомнив при этом, что сегодня комплексы для телемедицины функционируют в девяти регионах РФ.

"Реализация данных проектов имеет большое значение для холдинга. Медицина — одно из приоритетных направлений в гражданском приборостроении, которое сегодня активно развивается на всех предприятиях "Швабе". В частности, внедрение телемедицинских технологий способствует повышению доступности медицинской помощи населению, что имеет особое значение в области развития системы здравоохранения РФ. Форум позволил нам существенно расширить зону внедрения представленных проектов и достигнуть предварительных договоренностей с регионами о сотрудничестве в будущем", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, комментируя участие холдинга в недавно прошедшем в подмосковном Красногорске Форуме социальных инноваций регионов.