В Кремле считают понятным недовольство в Европе антироссийскими санкциями

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Проявление недовольства в Европе санкциями в отношении России понятно и объяснимо, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций в области энергетики.

"Вы знаете, что вчера о новых санкционных устремлениях президент говорил на прямой линии. Относимся к этому крайне негативно и полагаем, что, безусловно, они, как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает и тем, кто к ним присоединяется… Дело в том, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо", — сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление Габриэля и Керна и отвечая на вопрос о том, позитивный ли это сигнал и можно ли рассчитывать на изменения позиции Европы по санкциям.