МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Курс биткоина за четыре дня упал на 20,3% по отношению к доллару, криптовалюта потеряла более 8 миллиардов долларов рыночной стоимости, свидетельствуют данные торгов.
В ходе торгов четверга пара достигала и отметки в 2138 долларов, это минимум с 30 мая. Капитализация криптовалюты, согласно данным CoinMarketCap, в этот день падала до 36,275 миллиарда долларов.
Агентство MarketWatch связывает падение стоимости биткоина в четверг с прогнозом аналитиков банка Morgan Stanley. По их словам, тренд роста стоимости криптовалюты может прекратиться, пока биткоин не станет более регулируемым. "Непонятно, почему криптовалюты так быстро растут в стоимости. Спрос привлекает больше спекуляций", — приводит агентство слова аналитиков банка.
Однако более широкое признание биткоина им ряда других криптовалют может произойти нескоро. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в марте отклонила предложения ряда фондов, пожелавших торговать криптовалютами. Решение регулятора основывалось на отсутствии надзора и прозрачности в торгах криптовалютами, отмечает агентство.