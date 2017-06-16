СМИ: Alibaba и SoftBank планируют инвестировать $1,5 млрд в конкурента Uber

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba и японская телекоммуникационная Softbank Group планируют вложить 1,5 миллиарда долларов в стартап Grab, который считается конкурентом сервиса такси Uber Technologies Inc. в Юго-Восточной Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Глава крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма и гендиректор SoftBank Group Масайоши Сон (Masayoshi Son) объединятся, чтобы инвестировать 1,5 миллиарда долларов в сервис по вызову такси Grab", — пишет агентство.

По словам источников, SoftBank ранее уже инвестировал 1,5 миллиарда долларов в сингапурскую Grab. Представители Alibaba и Grab отказались от комментариев агентству.

Также отмечается, что Grab уже сотрудничает с "дочкой" к Alibaba, оператором платежных систем Ant Financial Services. Так, клиенты Grab могут расплачиваться через приложение Alipay за поездки.

Японская SoftBank Group, основанная в Токио в 1981 году, является третьим по величине сотовым оператором в стране. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания является крупнейшим акционером Alibaba с 2000 года.

Alibaba, специализирующаяся на электронной коммерции, была основана Джеком Ма в 1999 году. Ее пользователям доступен сервис, комбинирующий отдельные функции eBay, Amazon и PayPal. Помимо онлайн-ритейла, компания развивает платежную систему Alipay.