Хабаровский губернатор рассказал о пользе моста на Сахалин для экономики

ХАБАРОВСК, 16 июн — РИА Новости. Строительство моста с материка на остров Сахалин даст развитие трем районам Хабаровского края, через которые пройдет железная дорога, сообщил журналистам в пятницу губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В ходе "прямой линии" в четверг президент РФ Владимир Путин заявил о реанимации планов по строительству переправы с материка на Сахалин. Он назвал примерную стоимость проекта — 286 миллиардов рублей. Также Путин отметил, что прорабатывается идея строить не мост, а тоннель, но решение пока не принято.

Согласно существующему проекту, железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка — проливе Невельского (примерно 56 км). Мост станет элементом будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. Сейчас грузы между островом и материком перевозятся с помощью паромной переправы Ванино — Холмск, зависящей от погодных условий.

"Стройка для Хабаровского края эта выгодна тем, что железная дорога пройдет по трем районам края – Комсомольскому, Николаевскому и Ульчскому, где нет никаких дорог. Это приведет к развитию территории, улучшению качества жизни людей и появлению новых рабочих мест. Железная дорога в любом раскладе — хоть тоннель, хоть мост — выгодна", — сказал Шпорт.

Он отметил, что во время его работы депутатом Госдумы РФ (1999-2007 годы) специалисты из Москвы проводили глубокие исследования в проливе. Рассматривались два варианта — тоннель или мост, но затем о проекте забыли. Между тем, приморская зона Хабаровского края, порты Ванино и Совгавань – это точка роста региона. Потребности компаний, которые реализуют здесь свои проекты, превышают пропускные возможности существующей железной дороги, и это направление необходимо развивать – расширять БАМ, переходить на электрическую тягу.

Проект строительства железнодорожного мостового перехода "Сахалин-материк" был включен в стратегию развития железнодорожного транспорта России и стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 года.

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