ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости, Екатерина Соболь. Стремление сената США изучить вопрос применения ограничительных мер в отношении российского государственного долга приведет к тому, что РФ предпримет меры его защиты, а также защиты своих резервов в ценных бумагах, считает Торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

При этом он уточнил, что пока ему не совсем понятны, какие меры могут быть предприняты в отношении госдолга РФ.

"Что касается вопроса суверенного долга России (упомянут в законопроекте), Минфин США должен предоставить через 180 дней после принятия закона (в случае его принятия) доклад с предложениями по ограничительным мерам, которые пока не вполне понятны. Но в любом случае Российская Федерация всегда предпринимает действия по защите своего долга и резервов, находящихся в гособлигациях США и других дееспособных государств", — сказал он РИА Новости.

Россия в апреле нарастила вложения в казначейские ценные бумаги США на 5,1 миллиарда долларов — до 104,9 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов США. Российский портфель американских облигаций заметно увеличился с октября 2016 года, с 74,6 миллиарда долларов.

Несмотря на увеличение объема портфеля более чем на треть, Россия по-прежнему не входит в десятку крупнейших держателей американского долга и занимает 14-е место. Лидирует Япония с 1,1 триллиона долларов, за ней с небольшим отрывом следует Китай с 1,09 триллиона долларов.

Вопрос применения мер в отношении госдолга РФ фигурирует в законопроекте, который в четверг приняла верхняя палата конгресса — законопроект, предусматривает новые меры против России и Ирана.

Помимо рассмотрения вопроса суверенных заимствований, документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

"В связи с этим много разговоров и комментариев на тему о том, что это выглядит как поправка Джексона — Вэника 1974 года к Закону о торговле. Но мы прекрасно понимаем, что и без этой процедуры санкции долгое время будут оставаться в силе. В этом смысле ограничение возможностей президента США в проекте закона выглядит как демонстративное усиление позиций его оппонентов", — добавляет Торгпред.

Он отмечает: "Укорачиваются и без того небольшие временные рамки предоставления финансирования. В этом смысле адаптация нашей экономики к такого рода ограничениям уже имеется. Поэтому это выглядит как своего рода уголовное наказание в виде второго или третьего пожизненного срока. Но с другой стороны, это безусловно потребует определенной настройки и мер к все-таки изменившимся условиям".

"Наши финансовые институты обладают необходимым запасом прочности. Но и, самое главное, работают более плотно с более надежными партнерами. Мы по-прежнему видим США важного партнера, но делаем это с поправкой на откровенную враждебность и ментальную нестабильность определенной части политического истеблишмента этой страны. Речь не идет об американском бизнесе. Сегодня, как впрочем, и в былые времена, большинство представителей американского бизнеса куда более надежные партнеры, чем отдельные политики США. Участие американских компаний в ПМЭФ-2017 в таком количестве тому доказательство", — подчеркивает он.

И резюмирует: "Если говорить об ответных мерах, то я бы предложил рассматривать санкции как ограничения, которые накладывает американская сторона на свои же собственные компании. Деятельность в условиях санкций подстегивает наши компании ограничивать свое финансовое взаимодействие с американскими структурами, не создавать в юрисдикции США дочерние структуры, выводить свои счета из этой юрисдикции, выходить на партнеров в других странах".