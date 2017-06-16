В Греции назвали решения Еврогруппы положительным сигналом для рынков

АФИНЫ, 16 июн — РИА Новости. Правительство Греции получило на заседании Еврогруппы все, что хотело, решения являются положительным сигналом для рынков, заявил журналистам представитель кабинета министров.
"Греческая сторона получила то, что хотела. Есть радикальные изменения по сравнению с решением Еврогруппы от 22 мая", — заявил чиновник.
В правительстве выделили восемь пунктов. "Главный пункт сегодняшнего решения — впервые есть четкое обязательство Еврогруппы поддерживать выход Греции на финансовые рынки и успешное завершение программы помощи, с созданием, по сути, значительных резервов ликвидности для поддержки выхода страны на рынки", — заявил представитель кабинета.
"Во-вторых, принимается предложение Франции об оговорке развития, которая была неизменной позицией правительства Греции на переговорах с 2015 года", — сказал представитель правительства.
Предполагается, что меры по уменьшению госдолга будут зависеть от экономического развития.
По его словам, французское предложение на самом деле сближает различные оценки МВФ и европейских институтов перспектив греческой экономики и тем самым обеспечит устойчивость долга после того, как Еврогруппа берет обязательства, что меры по уменьшению долга будут меняться в зависимости от изменения темпов роста. "В то же время это превращает европейских партнёров в союзников с целью развития, так как чем больше будет расти греческая экономика, тем меньше будет уменьшаться долг", — сказал представитель правительства кабинета.
В третьих, по его словам, принято решение о льготном периоде и продлении на 15 лет срока "созревания" облигаций (срока, по истечении которого происходит их погашение — ред.) и, возможно, дольше, если не будут достигнуты высокие темпы роста экономики.
Помимо этого, принято обязательство о пакете проектов развития из европейских фондов, что даст перспективы высокого роста греческой экономики в среднесрочный период (2018-2022 годы). Еврогруппа согласилась с просьбой правительства о создании банки развития. Была дана положительная оценка МВФ в отношении устойчивости долга в отличие от оценки 22 мая, когда МВФ считал, что греческий долг не находится на пути к устойчивости, перечислил чиновник основные пункты решений.
"Наконец, было решено выдать транш больше, чем финансовые потребности греческого государства, что позволит осуществить просроченные платежи (компаниям) в размере около 1,6 миллиарда евро", — сообщил чиновник.