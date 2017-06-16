В Греции назвали решения Еврогруппы положительным сигналом для рынков

АФИНЫ, 16 июн — РИА Новости. Правительство Греции получило на заседании Еврогруппы все, что хотело, решения являются положительным сигналом для рынков, заявил журналистам представитель кабинета министров.

Еврогруппа дала положительную вторую оценку ходу реформ в Греции и одобрила выделение транша кредита в 8,5 миллиарда евро. Министры финансов стран еврозоны согласились с возможностью продления срока погашения кредитов.

"Греческая сторона получила то, что хотела. Есть радикальные изменения по сравнению с решением Еврогруппы от 22 мая", — заявил чиновник.

В правительстве выделили восемь пунктов. "Главный пункт сегодняшнего решения — впервые есть четкое обязательство Еврогруппы поддерживать выход Греции на финансовые рынки и успешное завершение программы помощи, с созданием, по сути, значительных резервов ликвидности для поддержки выхода страны на рынки", — заявил представитель кабинета.

"Во-вторых, принимается предложение Франции об оговорке развития, которая была неизменной позицией правительства Греции на переговорах с 2015 года", — сказал представитель правительства.

Предполагается, что меры по уменьшению госдолга будут зависеть от экономического развития.

По его словам, французское предложение на самом деле сближает различные оценки МВФ и европейских институтов перспектив греческой экономики и тем самым обеспечит устойчивость долга после того, как Еврогруппа берет обязательства, что меры по уменьшению долга будут меняться в зависимости от изменения темпов роста. "В то же время это превращает европейских партнёров в союзников с целью развития, так как чем больше будет расти греческая экономика, тем меньше будет уменьшаться долг", — сказал представитель правительства кабинета.

В третьих, по его словам, принято решение о льготном периоде и продлении на 15 лет срока "созревания" облигаций (срока, по истечении которого происходит их погашение — ред.) и, возможно, дольше, если не будут достигнуты высокие темпы роста экономики.

"Установлено также, что первичный профицит составит до 2% после 2023 и в среднем около 2% до 2060 года. Затем предусматривается уменьшение первичного и ниже 2%",- сказал он.

Помимо этого, принято обязательство о пакете проектов развития из европейских фондов, что даст перспективы высокого роста греческой экономики в среднесрочный период (2018-2022 годы). Еврогруппа согласилась с просьбой правительства о создании банки развития. Была дана положительная оценка МВФ в отношении устойчивости долга в отличие от оценки 22 мая, когда МВФ считал, что греческий долг не находится на пути к устойчивости, перечислил чиновник основные пункты решений.

"Наконец, было решено выдать транш больше, чем финансовые потребности греческого государства, что позволит осуществить просроченные платежи (компаниям) в размере около 1,6 миллиарда евро", — сообщил чиновник.