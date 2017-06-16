ХАРБИН (Китай), 16 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Российские вертолеты имеют хорошую репутацию и ряд преимуществ, поэтому они остаются конкурентоспособными на китайском рынке, где выбор производителей достаточно велик, заявил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Китайский рынок вертолетной техники очень большой, это конкурентный рынок, но у нас есть преимущества, таких преимуществ несколько. Первое – российская техника давно и надежно работает в Китае, она завоевала хорошую репутацию, у нас хорошие конкурентные цены, и главное – китайский потребитель к нашей вертолетной технике давно привык и очень ее ценит за надежность и простоту в эксплуатации", — заявил Кладов на полях IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Он напомнил, что в этом году "Ростех" выводит на рынок новый вертолет, который может стать крайне востребованным на китайском рынке гражданской авиации.

"Это прекрасный легкий вертолет, очень конкурентный по сравнению с Airbus Helicopters, он может использоваться медицинскими и спасательными службами, службами борьбы с чрезвычайными ситуациями, в качестве VIP-вертолета. Это очень многофункциональная и современная машина, в которой сконцентрированы новейшие технологии, такие как композитные материалы, современная авионика, машина легка в пилотировании", — заявил Кладов.

По его словам, уже заключены несколько "спотовых" контрактов на поставку, "сейчас "Вертолеты России" и "Ростех" работают с китайской компанией United Helicopters, которая является эксклюзивным дилером, продвигающим гражданскую летную продукцию на китайский рынок, и мы надеемся стать долгосрочными партнерами и китайских государственных учреждений, новых создаваемых служб спасения и частного бизнеса".