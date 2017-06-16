Ципрас считает, что решения Еврогруппы помогут Греции выйти из кризиса

АФИНЫ, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что принятые на заседании Еврогруппы решения отвечают жертвам греческого народа, понесённым в ходе экономического кризиса.

Еврогруппа дала положительную вторую оценку ходу реформ в Греции и одобрила выделение транша кредита в 8,5 миллиарда евро. Министры финансов стран еврозоны согласились с возможностью продления срока погашения кредитов.

"Сегодня Греция переворачивает страницу. У нас есть соглашение, которое отвечает жертвам греческого народа", — написал Ципрас в микроблоге в Twitter.

"С единством и решимостью будем двигаться вперед для справедливого развития и лечения ран кризиса", — заявил премьер.