Стабфонды еврозоны сосредоточили у себя 50% госдолга Греции

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 июн — РИА Новости, Мария Князева. Европейский механизм стабильности (ESM) и Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), оказывающие финансовую помощь Греции во избежание ее дефолта, держат уже порядка половины всего государственного долга этой страны, сказал глава ESM Клаус Реглинг на пресс-конференции после заседания Еврогруппы.

ESM и EFSF за время действия трех программ финансовой поддержки дали Греции около 173 миллиардов евро кредитов, напомнил Реглинг.

"Когда будет перечислен новый транш в течение следующих нескольких недель (на сумму 7,7 миллиарда евро), мы будем держать более половины всего госдолга Греции, что означает, что мы являемся крупнейшими кредиторами Греции", — сказал он.

EFSF, как временная структура, и ESM, как постоянная, были созданы в еврозоне несколько лет назад в ответ на кризис для помощи проблемным странам валютного блока во избежание их дефолта. Греция не может выбраться из программ внешней помощи с 2010 года, сейчас идет уже третья программа.