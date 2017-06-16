Торгпредство России в США провело вебинар с американским бизнесом

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Торговое представительство РФ в США провело вебинар с американским бизнесом на тему борьбы с коррупцией, сообщил РИА Новости в четверг торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

"Мы провели интересный вебинар на тему деятельности Российской Федерации, связанной с предотвращением таких негативных явлений во внешнеэкономической деятельности, как коррупция", — рассказал он.

Техподдержку вебинара, который проходил онлайн, оказала российская IT компания ABBYY. К семинару могли присоединиться 51 участник из разных концов США. Немецкая компания Schneider, связанная с деятельностью западных компаний в Восточной Европе и Евразии, была соорганизатором данного мероприятия.

Участие в вебинаре приняли несколько десятков бизнесменов и представителей государственных органов США. С докладами и презентациями выступили Александр Стадник, представитель Минэкономразвития России Екатерина Латыпова и другие.

Участниками обсуждались меры, принимаемые Российской Федерацией в целях выполнения положений Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Также речь шла о коллективных инициативах союзов и объединений предпринимателей по консолидации усилий компаний по предотвращению подкупа, а также совместной деятельности органов государственной власти и бизнеса в области борьбы с коррупцией.

"Особенно интересно, что согласно данным Ernst & Young, которые были озвучены в ходе их выступления, в антикоррупционном рейтинге Россия и США находятся на одном 34 месте", — отметил Стадник.

"Дело в том, США являются одним из "экзаменаторов" в ОЭСР при ежегодном рассмотрении результатов антикоррупционной деятельности в России. С учетом наших высоких темпов работы в этом направлении, не исключено, что к моменту очередного рассмотрения Россия превзойдёт тех, кто будет её оценивать", — резюмировал он.