Глава МВФ назвала условия выдачи финансовой помощи Греции

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 июн — РИА Новости, Мария Князева. Международный валютный фонд (МВФ) выделит Греции новые порции финансовой помощи, только если сможет согласовать с властями еврозоны параметры ослабления долговой нагрузки на страну, сказала глава МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания Еврогруппы.

Лагард по итогам заседания совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), прошедшего в четверг, заявила, что будет рекомендовать исполнительному совету МВФ одобрить в целом новое соглашение stand-by для Греции. Сумма финансовой поддержки может составить около 2 миллиардов долларов.

"Если эта программа будет в целом одобрена, то перечисление (денег) произойдет лишь в случае, если ослабление долга будет полностью определено (если еврозона и МВФ договорятся о параметрах реструктуризации госдолга)", — сказала она.

Еврогруппа, в частности, согласовала в четверг возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) максимум на 15 лет ради ослабления долгового бремени Греции. Меры по госдолгу страны, как ранее заявляли представители Еврогруппы, должны быть применены в случае необходимости не ранее второй половины следующего года.

Однако МВФ это до конца не устроило. Прогноз МВФ по росту экономики Греции ниже того, что используется в еврозоне. Уровень ВВП учитывается в прогнозировании госдолга страны. Это является одной из причин, почему МВФ пока так и не может считать, что предложенные Еврогруппой меры ослабления долговой нагрузки достаточны, чтобы он был устойчивым в будущем. МВФ считает необходимым продолжить работу над определением мер ослабления долговой нагрузки на Грецию.

Греция, страна, входящая в еврозону, не выходит из процесса внешней финансовой помощи с 2010 года, так как не может восстановить полноценный доступ к рынку для самостоятельного финансирования своих нужд. Кредиторы уже предпринимали меры, способствовавшие ослаблению долговой нагрузки на Грецию: в 2012 году и в конце 2016 – начале 2017 годов.