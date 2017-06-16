Россия в апреле увеличила вложения в гособлигации США

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия в апреле нарастила вложения в казначейские ценные бумаги США на 5,1 миллиарда долларов — до 104,9 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов США.

Российский портфель американских облигаций неуклонно увеличивался с октября 2016 года, когда он составлял лишь 74,6 миллиарда долларов.

Несмотря на увеличение объема портфеля более чем на треть, Россия по-прежнему не входит в десятку крупнейших держателей американского долга и занимает 14-е место. Лидирует Япония с 1,1 триллиона долларов, за ней с небольшим отрывом следует Китай с 1,09 триллиона долларов.