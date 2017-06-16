МВФ ждет продолжения работы по мерам ослабления долгового бремени Греции

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 июн — РИА Новости, Мария Князева. Международный валютный фонд (МВФ) считает необходимым продолжить работу над определением мер ослабления долговой нагрузки на Грецию, сказала глава МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции после Еврогруппы.

"Был достигнут прогресс (на Еврогруппе) в вопросе послаблений по долгу. Однако МВФ считает, что необходимо сделать больше. Естественно, партнерам необходимо больше времени, чтобы завершить процесс определения мер по долгу, а также (определению) масштаба долга, который необходимо реструктурировать, чтобы он стал устойчивым в долгосрочной перспективе", — сказала Лагарнд.

Прогноз МВФ по росту экономики Греции ниже того, что используется в еврозоне. Уровень ВВП учитывается в прогнозировании госдолга страны. Это является одной из причин, почему пока МВФ так и не может считать, что предложенные Еврогруппой меры ослабления долговой нагрузки достаточны, чтобы он был устойчивым в будущем. Это будет основой для дальнейших переговоров по госдолгу, свидетельствуют слова Лагард.

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовала в четверг, в частности, возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) максимум на 15 лет ради ослабления долгового бремени Греции. Меры по госдолгу страны, как ранее заявляли представители Еврогруппы, должны быть применены в случае необходимости не ранее второй половины следующего года. Кредиторы уже предпринимали меры, способствовавшие ослаблению долговой нагрузки на Грецию: в 2012 году и в конце 2016 – начале 2017 годов.

Лагард по итогам Еврогруппы заявила, что будет рекомендовать исполнительному совету МВФ одобрить в целом новое соглашение stand-by для Греции. Сумма финансовой поддержки может составить около 2 миллиардов долларов.

"Одобрение в целом означает, что это дает нам больше времени на завершение переговоров по необходимому ослаблению" долговой нагрузки на Грецию, сказала Лагард.

По словам источника в кулуарах Еврогруппы, для некоторых стран еврозоны вопрос участия МВФ в финансовой поддержке Греции был, так или иначе, важен, среди них — Германия. МВФ же хотел, прежде чем возобновить финпомощь стране, чтобы власти еврозоны согласовали меры, которые бы позволили сделать госдолг Греции устойчивым.