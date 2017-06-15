Еврогруппа может разрешить Греции погашать кредиты в течение 15 лет

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 июн — РИА Новости, Мария Князева. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовала возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) максимум на 15 лет, сообщил глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум на пресс-конференции.

"Мы готовы рассмотреть возможность увеличения средней продолжительности кредитов (EFSF) максимум на 15 лет", — сказал он.

Окончательное решение по ослаблению долговой нагрузки на Грецию будет приниматься не ранее середины следующего года в случае необходимости, говорил он ранее.