Мирзиеев утвердил соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Россией

ТАШКЕНТ, 15 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил узбекско-российское межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, текст документа обнародован в четверг в местной прессе.

Соглашение между правительствами Узбекистана и РФ о содействии межрегиональному сотрудничеству было подписано 5 апреля входе визита Мирзиеева в Россию.

"Утвердить соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о содействии межрегиональному сотрудничеству, подписанное 5 апреля 2017 года в Москве", — говорится в тексте постановления.

Мирзиеев поручил МИД Узбекистана направить российской стороне соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.

Документ подписан в целях "расширения и развития взаимовыгодного межрегионального сотрудничества с Российской Федерацией в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарных сферах, в областях сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и экологии, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес", указывается в постановлении.

По данным посольства РФ в Узбекистане, в 2016 году республику посетили бизнес-миссии представителей 113 компаний из 23 российских регионов РФ для налаживания тесного двустороннего сотрудничества. Торговый оборот между двумя странами формируют 70 субъектов РФ, что определяет высокую роль межрегионального сотрудничества между двумя странами. По данным дипмиссии, а ходе визитов в Узбекистан российских бизнесменов и предпринимателей удалось достигнуть договоренности по увеличению поставок в РФ плодоовощной продукции и текстиля, а также приступить к восстановлению промышленной кооперации в сельскохозяйственном машиностроении.