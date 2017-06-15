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Экономика

Рисков нет: расширение санкций против России не пугает ни власть, ни бизнес

Сюжет:
Расширение украинских санкций против России (154)
16:4315.06.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКрасная площадь в МосквеКрасная площадь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Законопроект, позволяющий США расширить санкции против РФ, не вызвал паники ни у российской власти, ни среди граждан и предпринимателей, которые больше озабочены возможными последствиями отмены введенных ограничений, поскольку в этом случае России придется свернуть значительную часть прямой поддержки отечественных производителей.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
В Госдуме назвали возможные цели антироссийских санкций США

В ходе "прямой линии" президента РФ в четверг представитель агропромышленного комплекса спросил, будет ли Россия продлевать ответные ограничительные меры и что произойдет, когда западные санкции "не дай бог, закончатся". Владимир Путин пообещал, что государство продолжит поддерживать сельхозпроизводителей, но косвенно и не нарушая норм ВТО. Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.

"Мы вам сегодня помогаем изо всех сил, чтобы вы направили эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если качество и производительность труда будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, у вас логистика намного дешевле", — подчеркнул Путин.

Антироссийские санкции США привели, по оценкам Госдепа, к падению ВВП России на 1%, при этом эффект от санкций обоюдоострый: по оценкам ООН, РФ потеряла от них 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, — 100 миллиардов долларов, заявил Путин.

"Что с этими санкциями произошло и как они на нас отразились? Отразились или нет? Да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные наши товары: на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию и так далее", — сказал Путин.

По словам главы государства, положительным моментом санкций стало то, что в стране вынуждены были "включить мозги".

На голом месте

Комментируя планы США расширить ограничительные меры против РФ, Путин отметил, что Россия всегда жила под санкциями: западные страны вводили их, когда чувствовали конкуренцию.

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россия всегда жила под санкциями, заявил Путин

"Вот сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, почему? Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте стали говорить об этих санкциях?" — сказал Путин, назвав это свидетельством "продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах".

Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана. Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

Путин отметил, что если бы не было, например, ситуации с Крымом, то американские законодатели "придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России". "Так всегда это (антироссийские санкции — ред.) и подавалось политиками — для сдерживания России", — сказал он.

Рисков нет

Расширение антироссийских санкций, одобренное Сенатом США, не несет системных рисков для экономики России, уверены российские эксперты.

"Наше текущее понимание — что больших и драматических последствий для экономики не будет. Требуется, конечно, более детальный анализ всех, кто потенциально попадает под эти санкции, но на текущий момент системных рисков от этих санкций мы не видим, больших негативных эффектов тоже", — сказал РИА Новости главный аналитик ING Дмитрий Полевой.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ни жарко, ни холодно: в "Газпроме" прокомментировали расширение санкций США

По его словам, уменьшение сроков кредитования может сказаться на госкомпаниях в соответствующих секторах. "Для частных компаний, мы думаем, что все-таки доступ к финансированию сохранится. Кроме того, я думаю, что компании, крупные заемщики, которые имеют значительный объем долговых обязательств, смогли накопить достаточный запас валютной ликвидности, некоторую подушку безопасности, чтобы комфортно себя чувствовать на протяжении одного-двух лет", — отметил Полевой.

Он не исключил краткосрочной реакции рынков. "Но, учитывая, что страна два года живёт в условиях санкций, то здесь уже произошла адаптация с и точки зрения привычки, и поиска и отработки некоторых механизмов того, как можно работать с укороченным фондированием в части госбанков и госкомпаний", — сказал Полевой.

Не видят никаких рисков для экономики РФ, кроме негативных настроений, и эксперты "Атона". "Наиболее болезненное" расширение санкций (по суверенному долгу) также остается очень отдаленным риском, учитывая размытую формулировку по данному вопросу в предложенном законопроекте", — отмечают эксперты.

Сложно, но можно

Возможное расширение экономических санкций США не отразится на банковском секторе РФ в целом, но может осложнить бизнес торгового финансирования российских банков, находящихся под санкциями, в частности, крупнейших госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, заявил РИА Новости экс-замминистра финансов, член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин.

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Ограничения касаются только государственных банков и банков, которые под санкциями. Скажутся так, что клиентам будет сложнее проводить операции по предоплате поставок, по торговому финансированию. В общем, скорее всего они (банки — ред.) с этого рынка практически уйдут и клиенты будут пользоваться услугами тех банков, которые не попали под эти санкции", — сказал Вьюгин.

"Банкам сложно будет это делать, потому что 14 дней — это очень жесткий срок для клиентов. Может, кому-то и удастся так быстро делать все поставки, тогда это будет проходить. Банки останутся, но они просто не будут оказывать такие услуги клиентам", — пояснил собеседник агентства.

Вьюгин уточнил, что примерно 55% всех банковских активов в РФ в настоящее время находятся под санкциями. "То есть, есть еще 45% активов, которые контролируют банки, не попавшие под санкции", — отметил он. Также, по мнению экономиста, санкции не отразятся на банковском секторе РФ в целом. "Да, в целом не отразится", — ответил он на соответствующий вопрос.

США ранее ввели санкции, в том числе, против российских банков (в сентябре 2014 года), которые ограничили доступ кредитных организаций к рынку капитала. В санкционный список вошли Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, банк "Россия" и их многочисленные "дочки", "СМП Банк", Газпромбанк, "Банк Москвы", Россельхозбанк, "Азия Банк" (Asia Bank), Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), Инресбанк, Мособлбанк.

Ни жарко, ни холодно

Не ждут существенных изменений и компании нефтегазового сектора, которые уже и так находятся под действием ограничений. Сокращение срока предоставления финансирования нефтегазовым компаниям в РФ в рамках расширения санкций США против РФ не окажет влияния на "Газпром", сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Закон, который прошел слушания в сенате, еще предстоят слушания в палате представителей, только потом законопроект должен попасть на стол президенту Трампу, чтобы стать законом, я его еще не видел, только из средств массовой информации",- сказал Медведев.

"От того, что сроки финансирования сократились с 90 дней … нам от этого ни жарко, ни холодно. Потому что нам деньги на 90 дней не нужны, у нас сроки окупаемости инвестиций составляют десятки лет", — добавил он. Медведев отметил, что в компании нет ориентира на быстрые инвестиции.

Да и в целом на реализацию нефтегазовых проектов РФ заметного влияния новых санкций не будет, согласен заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, поскольку российские компании в основном кредитуются у отечественных банков, а не за рубежом.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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