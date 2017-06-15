Путин: без цифровой экономики у страны нет будущего

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сам он цифровой экономикой не болен, но вот у страны без нее нет будущего.

Зампред правительства России Игорь Шувалов сообщил в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме, что Путин "полностью заболел" цифровой экономикой и технологиями, даже проводит совещания по этой теме до поздней ночи.

"Я здоров", — ответил Путин на вопрос ведущей "прямой линии", спросившей, правда ли, что президент буквально болен цифровой экономикой.

"Но что касается цифровой экономики, без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу, а без этого перехода к новому технологическому укладу в российской экономике, а значит у страны, нет будущего. Поэтому это задача номер один в сфере экономики, которую мы должны решить", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в РФ до сих пор сохранилась очень хорошая математическая школа, активно развивается программирование. "Надо только обеспечить рынок для наших программистов и много технологических заделов хороших. Мы сможем это сделать", — добавил президент.

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