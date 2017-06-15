Меркель: мандат Евросоюза для переговоров по "Северному потоку-2" не нужен

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не считает необходимым специальный мандат ЕС для переговоров по проекту "Северный поток-2", но "правовые вопросы должны быть выяснены".

"С моей стороны, считаю, что есть правовые вопросы, которые нужно выяснить в связи с "Северным потоком-2", но в остальном речь идет здесь об экономическом проекте. Я не считаю, что нам для этого нужен специальный мандат, но просто правовые вопросы должны быть выяснены", — сказала она на пресс-конференции в Берлине.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" не видит экономической целесообразности в обсуждении проекта "Северный поток-2" с ЕК в рамках мандата от стран ЕС. Еврокомиссия направила запрос Совету ЕС о получении мандата на проведение переговоров с РФ для создания специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".