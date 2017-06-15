Европейские компании перечислили средства для "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Европейские компании перечислили средства для финансирования "Северного потока — 2", сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Средства, как и планировалось, все пришли на счета компании Nord Stream 2", — сказал он.

В конце апреля Nord Stream 2 AG и Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall подписали соглашения о финансировании "Северного потока — 2". "Газпром" отмечал, что европейские партнеры предоставят компании-оператору кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом сам "Газпром" будет финансировать строительство на таких же условиях.

Пять компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование проекта в объеме до 50% от общей стоимости в 9,5 миллиарда евро. При этом Shell сообщала, что в 2017 году компании выделят по 285 миллионов евро, а вот оставшиеся 665 миллионов евро будут зависеть от решений Nord Stream 2 в отношении общего финансирования проекта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода.