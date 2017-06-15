Украина заявила о планах выйти на международный рынок заимствований

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Украина намерена выйти на международный рынок заимствований в этом году, после получения очередного транша МВФ, заявил в четверг журналистам министр финансов Александр Данилюк.

"Желательно делать это (выходить на внешний рынок — ред.), когда у нас есть определенный прогресс. Для инвесторов МВФ очень важный индикатор. Поэтому я планирую выходить на рынок, когда будет решение о выделении следующего транша. Это позитивный сигнал. Хотя и сейчас это можно сделать", — сказал Данилюк.