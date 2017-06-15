Ни жарко, ни холодно: в "Газпроме" прокомментировали расширение санкций США

ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ ГАЗПРОМА О РАСШИРЕНИИ САНКЦИЙ США: НАМ ОТ ЭТОГО "НИ ЖАРКО, НИ ХОЛОДНО"

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