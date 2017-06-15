Путин поддержал идею распространить "дальневосточный гектар" на всю страну

Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал правильной идею распространить программу "дальневосточного гектара" на всю страну, но при этом отметил, что сначала необходимо отработать ее на Дальнем Востоке.

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"Пригодных земель в России достаточно. Одних только сельхозугодий, не использованных по назначению, свыше 43 миллионов гектаров. Это огромные, просто колоссальные земельные запасы", — сказал Путин в ходе прямой линии.

При этом он подчеркнул, что прежде необходимо отработать все на "дальневосточном гектаре". "Нужно разобраться с кадастром. Но в целом, я думаю, что человек, который задает этот вопрос, прав. Нам нужно вводить в оборот, делать, конечно, это очень аккуратно, с тем чтобы не возник вторичный рынок этого гектара", — сказал глава государства.

"Надо это все до конца в гектаре отработать во Владивостоке, но идея правильная", — добавил Путин.

По программе "дальневосточного гектара" каждый россиянин может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке. Затем в течение первого года необходимо определиться с видом его использования, а через три года — задекларировать освоение. Через пять лет землю можно получить в собственность или длительную аренду. Программа начала действовать с 1 июня 2016 года, за это время поступило около 93 тысяч заявок, почти 20 тысяч участков уже передано в пользование.

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