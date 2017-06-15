Путин назвал сумму, которую Россия потеряла из-за санкций

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

ПУТИН: РОССИЯ ПОТЕРЯЛА ОТ САНКЦИЙ $50-52 МЛРД, А ТЕ, КТО ИХ ВВЕЛИ — $100 МЛРД

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