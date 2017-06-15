"Газпром": реализация "Северного потока-2" соответствует нормам ЕС

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Реализация сухопутной части "Северного потока-2" идёт в строгом соответствии с действующими нормами ЕС, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
Он отметил, что работа на территории Европейского союза уже идёт в регулируемом режиме.
"Реализация сухопутной части этого проекта идёт в строгом соответствии со всеми действующими нормами расширения мощностей в Европейском союзе", — сказал Медведев.
"Газпром" планирует реализовать проект "Северный поток-2" — строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год (как и у "Северного потока") от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".