"Газпром": реализация "Северного потока-2" соответствует нормам ЕС

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Реализация сухопутной части "Северного потока-2" идёт в строгом соответствии с действующими нормами ЕС, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Странно, что Еврокомиссия запрашивает членов Евросоюза по поводу выдачи мандата для ведения переговоров пока даже непонятно с кем, видимо, с Российской Федерацией, по поводу коммерческого проекта "Северный поток-2", хотя, казалось бы, здесь говорить особо не о чем: проект осуществляется в строгом соответствии со всеми нормами, которые мы выполнили в "Северном потоке-1", — сказал Медведев.

Он отметил, что работа на территории Европейского союза уже идёт в регулируемом режиме.

"Реализация сухопутной части этого проекта идёт в строгом соответствии со всеми действующими нормами расширения мощностей в Европейском союзе", — сказал Медведев.

Еврокомиссия 9 июня согласовала запрос к странам ЕС на получение мандата на проведение переговоров с российской стороной о создании специальной юридической структуры, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".

"Газпром" планирует реализовать проект "Северный поток-2" — строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год (как и у "Северного потока") от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".