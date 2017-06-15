Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с ноября 2016 года

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Индекс РТС впервые с ноября 2016 года упал ниже ниже 1000 пунктов, это произошло на фоне повышения базовой ставки ФРС США и решения сената, который одобрил расширение санкций в отношении России.

Согласно данным Московской биржи, индекс ММВБ в четверг к 10.31 снизился на полтора процента (до 1811 пунктов), а индекс РТС — сразу на 2,1 процента (до 993 пунктов).

Аналитики отмечают падения курса многих "голубых фишек". Так, например, дешевеют акции Сбербанка, ВТБ, "Роснефти", "Новатэка", "Газпром нефти", "Газпрома" и "Транснефти", которые попали под новые американские ограничения.

Дополнительное давление на ценные бумаги, по мнению экспертов, оказало и решение Федеральной резервной системы США о повышении базовой процентной ставки до 1-1,25 процента.