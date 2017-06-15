Суд в США поручил пересмотреть экологическую экспертизу по Dakota Access

МЕХИКО, 15 июн — РИА Новости. Федеральный судья в Вашингтоне приказал Инженерному корпусу армии США пересмотреть ряд разделов своей экологической экспертизы проекта нефтепровода Dakota Access, заявив, что в ней не учитываются в полном объеме последствия реализации проекта, сообщило агентство Рейтер.

Судья Джеймс Боасберг заявил, что Инженерный корпус не смог адекватно рассмотреть вопрос о последствиях возможных разливов нефти для рыболовства и права на охоту племени Standing Rock. Таким образом, разрешение федеральных властей по проекту частично нарушает закон, решил суд.

Прокачка нефти по трубопроводу, начатая в июне, пока не остановлена. Этот вопрос суд рассмотрит позже.

Племя сиу, которое в суде оспаривает правомерность выдачи армией США разрешения на строительство нефтепровода, приветствовало это решение. Представители племени намерены попросить суд остановить проект немедленно.

Проект строительства нефтепровода Dakota Access стоимостью 3,8 миллиарда долларов столкнулся с сильным сопротивлением племени сиу и экологических активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. В результате протестов и столкновений с правоохранительными органами за несколько месяцев было арестовано более 700 человек.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода.