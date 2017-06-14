ЕК начала антимонопольное расследование в отношении Nike и Sanrio

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении американского производителя спортивной одежды Nike, киностудии Universal Studios и владельца бренда Hello Kitty — Sanrio, говорится в сообщении ЕК.

Регулятор полагает, что компании могли незаконно ограничивать дистрибуторов товаров в трансграничных продажах изделий, а также в интернет-продажах в рамках единого рынка Евросоюза. "Мы расследуем, не лишали ли практики лицензирования и дистрибуции (товаров — ред.)… потребителей доступа к более широкому выбору и лучшим предложениям в (рамках — ред.) единого рынка", — приводятся в релизе слова еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

Расследование касается таких товаров, как одежда, обувь, аксессуары для мобильных телефонов, сумки и игрушки, на которые нанесены изображения или текст. Производитель может нанести изображения или текст, если подписано лицензионное соглашение со владельцем интеллектуальных прав.

Nike является правообладателем товаров с символикой футбольного клуба "Барселона", Sanrio — марки Hello Kitty, а Universal Studios — фильмов "Миньоны" и "Гадкий я", поясняется в релизе.