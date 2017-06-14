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Экономика

Эксперты рассказали о возможных последствиях отмены роуминга в Евросоюзе

19:3114.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМобильный телефон. Архивное фотоМобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Отмена платы за роуминг внутри Евросоюза, намеченная на 15 июня, может повлечь увеличение тарифов на международный роуминг для абонентов российских операторов, но незначительное, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Украина хочет обсудить отмену платы за роуминг в ЕС
Внутри Евросоюза с четверга, 15 июня, отменяется плата за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС. Граждане Евросоюза, путешествующие внутри ЕС, смогут звонить, отправлять sms и пользоваться мобильным интернетом по тем же ценам, что и дома. Новые правила не предназначены для "постоянного роуминга", когда клиент, живущий в одной стране, становится абонентом мобильной связи в другой стране ЕС, где тарифы ниже.

Небольшой рост

Европейские операторы, потеряв тем самым часть доходов, будут стремиться компенсировать их путем увеличения межоператорских тарифов для операторов из других стран (включая Россию) за обслуживание их абонентов на своих сетях. Это, в свою очередь, может повлечь рост цен для конечных абонентов из-за увеличения себестоимости этой услуги, рассказали аналитики. Однако этот рост будет незначительным и произойдет это не одномоментно, отмечают они.

"Очевидно, что западные операторы будут пытаться компенсировать это (отмену платы за роуминг внутри ЕС – ред.) через взаимоотношения с международными партнерами. Ну и, наверно, наши операторы подпадают под это", — сказал партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.

"Не думаю, что будут какие-то сильно значительные перемены (роуминговых тарифов для россиян – ред.). Может быть, легкое удорожание. Я не думаю, что будут какие-то серьезные проблемы для обычных абонентов", — добавил он.

Тарифы мобильных операторов в одном из салонов Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ФАС проведет расследование в отношении операторов мобильной связи
Партнер "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов говорит, что процесс отмены платы за роуминг внутри ЕС был поэтапным, и европейские операторы уже произвели корректировки межоператорских тарифов для операторов не из ЕС, в том числе для российских, чтобы компенсировать выпадающие доходы.

Он не исключил, что рост абонентских тарифов все же будет, но он произойдет не сразу и будет небольшим.

"Это (отмена платы за роуминг в ЕС – ред.) не автоматом означает повышение тарифов на международный роуминг в России. Вполне возможно, что это произойдет, хотя тарифы и так довольно-таки высокие", — сказал Анкилов.

Консультант iKS-Consulting Максим Савватин полагает, что одномоментно отмена платы за роуминг в ЕС никак не скажется на российских абонентах. "Это не новость, ЕС шел к этому постепенно, и этот срок (15 июня – ред.) был известен. Все изменения уже учтены в текущих тарифах, хотя и не исключено их увеличение, но это будет зависеть от зарубежных партнеров", — сказал Савватин.

Жилые кварталы в Алуште. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Цены на мобильную связь в Крыму планируют снизить к маю-июню
Все аналитики сходятся во мнении, что все будет зависеть от результатов переговоров российских операторов с европейскими партнерами относительно межоператорских расчетов.

Позиция операторов

Российские операторы ранее также заявляли, что повышение европейскими партнерами межоператорских тарифов влечет рост себестоимости этой услуги и делает ее нерентабельной.

Так, в феврале в "Мегафоне" РИА Новости рассказывали, что в преддверии отмены платы за роуминг внутри ЕС оператор получил уведомления от европейских партнеров о повышении тарифов по межоператорским расчетам на 482%. При этом порядка 80% голосового трафика российских абонентов в роуминге приходится именно на европейские страны.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФАС: отмена роуминга внутри РФ не вызовет роста тарифов на сотовую связь
В конце ноября 2016 года МТС объявил о повышении с 9 декабря тарифов на международный роуминг под давлением роста себестоимости услуги. Вслед за этим ФАС направила четырем крупнейшим сотовым операторам РФ запрос о планах повышения тарифов на связь в роуминге. После этого МТС отказался от повышения тарифов, а "Мегафон", напротив, объявил о росте цен с 12 декабря. В конце января ФАС в связи с этим возбудила дело против оператора.

В среду в "Мегафоне" заявили, что компания не планирует летом повышать тарифы на международный роуминг. В Tele2 отметили, что компания всегда стремится удерживать самые низкие базовые цены на связь за границей и не пытается заработать на абонентах по данной статье. В МТС и "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") отказались от комментариев.

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