Эксперты рассказали о возможных последствиях отмены роуминга в Евросоюзе

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Отмена платы за роуминг внутри Евросоюза, намеченная на 15 июня, может повлечь увеличение тарифов на международный роуминг для абонентов российских операторов, но незначительное, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.
Небольшой рост
Европейские операторы, потеряв тем самым часть доходов, будут стремиться компенсировать их путем увеличения межоператорских тарифов для операторов из других стран (включая Россию) за обслуживание их абонентов на своих сетях. Это, в свою очередь, может повлечь рост цен для конечных абонентов из-за увеличения себестоимости этой услуги, рассказали аналитики. Однако этот рост будет незначительным и произойдет это не одномоментно, отмечают они.
"Очевидно, что западные операторы будут пытаться компенсировать это (отмену платы за роуминг внутри ЕС – ред.) через взаимоотношения с международными партнерами. Ну и, наверно, наши операторы подпадают под это", — сказал партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.
"Не думаю, что будут какие-то сильно значительные перемены (роуминговых тарифов для россиян – ред.). Может быть, легкое удорожание. Я не думаю, что будут какие-то серьезные проблемы для обычных абонентов", — добавил он.
Он не исключил, что рост абонентских тарифов все же будет, но он произойдет не сразу и будет небольшим.
"Это (отмена платы за роуминг в ЕС – ред.) не автоматом означает повышение тарифов на международный роуминг в России. Вполне возможно, что это произойдет, хотя тарифы и так довольно-таки высокие", — сказал Анкилов.
Консультант iKS-Consulting Максим Савватин полагает, что одномоментно отмена платы за роуминг в ЕС никак не скажется на российских абонентах. "Это не новость, ЕС шел к этому постепенно, и этот срок (15 июня – ред.) был известен. Все изменения уже учтены в текущих тарифах, хотя и не исключено их увеличение, но это будет зависеть от зарубежных партнеров", — сказал Савватин.
Позиция операторов
Российские операторы ранее также заявляли, что повышение европейскими партнерами межоператорских тарифов влечет рост себестоимости этой услуги и делает ее нерентабельной.
Так, в феврале в "Мегафоне" РИА Новости рассказывали, что в преддверии отмены платы за роуминг внутри ЕС оператор получил уведомления от европейских партнеров о повышении тарифов по межоператорским расчетам на 482%. При этом порядка 80% голосового трафика российских абонентов в роуминге приходится именно на европейские страны.
В среду в "Мегафоне" заявили, что компания не планирует летом повышать тарифы на международный роуминг. В Tele2 отметили, что компания всегда стремится удерживать самые низкие базовые цены на связь за границей и не пытается заработать на абонентах по данной статье. В МТС и "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") отказались от комментариев.