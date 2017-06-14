Эксперты рассказали, насколько подешевели авиабилеты по России на лето

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Летний отпуск в России для самостоятельных путешественников в этом году подешевеет — средняя цена авиабилетов по стране на июнь-август снизилась, по разным оценкам, на 3-14%, сообщили РИА Новости участники рынка.

"По статистике бронирований Skyscanner, этим летом средняя цена на полеты внутри страны в рублях снизилась на 14%. В 2016 году билет туда-обратно по России в период с июня по август стоил в среднем 13,4 тысячи рублей, а в этом году – 11,5 тысячи рублей", — рассказал агентству менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

Подтверждает снижение цен на билеты — правда, не столь значительное, — и сервис Aviasales. "Исследовав 2 миллиона поисковых запросов с вылетом в период июнь-август 2017, эксперты Aviasales отметили снижение средней цены авиабилетов во всех федеральных округах (результат по стране — минус 2,64%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь средняя цена билета составляет 15,3 тысячи рублей", — сообщили в пресс-службе сервиса.

Подешевели курорты

По данным Хаванского, средняя цена для вылетов из Москвы этим летом снизилась почти на 10%, подешевели 17 из 20 самых популярных внутренних направлений. Значительнее всего подешевели билеты из столицы в Минеральные Воды и Петропавловск-Камчатский (-21%), Челябинск (-20%) и Казань (-15%).

Упали в цене и почти все курортные направления — Анапа на 12%, Сочи на 10%, Краснодар на 8%, Геленджик на 6%. Единственным исключением стал Симферополь: билеты туда из Москвы этим летом подорожали, но незначительно — менее чем на 1%, отмечает представитель Skyscanner.

Подешевели и вылеты на юг из регионов. По данным Aviasales, билеты из городов Дальнего Востока в этом году стали дешевле на 3%, а уральские путешественники могут сэкономить на билетах еще больше – 19% на вылетах в Симферополь.

В целом же заметнее всего подешевели авиабилеты в Санкт-Петербург из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. "Экономия за год составила 20 и 24% соответственно. Во многом это объясняется расширением географии полетов лоукостера "Победа" и введением безбагажных тарифов", — говорят эксперты Aviasales.

Выгоднее летать, чем ездить

Путешествия же по железной дороге в России перестают быть повсеместно более выгодными.

"В июне самый дешевый билет из Москвы в Сочи (и обратно) стоит 5,6 тысячи рублей, на поезде этот же маршрут обходится в 7,27 тысячи рублей. Аналогичная ситуация с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом", — приводят пример в Aviasales.

Впрочем, на ряде маршрутов разница в стоимости билетов сохранилась в пользу поезда — в тот же Сочи из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани и Перми дешевле путешествовать по железной дороге. Однако дорога в этих случаях занимает от 1 до 3 суток.