МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Новый российский гражданский самолет МС-21 совершил второй полет, сообщил разработчик и производитель воздушного судна — "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

"Четырнадцатого июня 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) состоялся второй полет нового пассажирского самолета МС-21-300", — говорится в сообщении.

В полете определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний, и прошел без замечаний, отметила компания.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Первый МС-21 поднялся в воздух в конце мая с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно.