В Татарстане начнет работу первая в России региональная лизинговая компания

КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Первая в России региональная лизинговая компания начнет работу в Татарстане — республика стала победителем в конкурсном отборе среди субъектов РФ на право учреждения такой компании, сообщает министерство экономики региона.

"Советом директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) принято решение о признании Республики Татарстан победителем в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования", — говорится в сообщении.

Как отмечается, региональная лизинговая компания Татарстана будет организована в форме акционерного общества с уставным капиталом в 2 миллиарда рублей, который будет сформирован за счет взноса Корпорации МСП в размере 1,5 миллиарда рублей Татарстана в размере 500 миллионов рублей.

Участниками программы лизинга смогут стать индивидуальные и малые предприятия республики, имеющие потребность в приобретении в лизинг промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и иного высокотехнологичного оборудования. Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых, отечественного производства — 6% годовых, авансовый платеж — от 15%, срок договора лизинга — до 60 месяцев. Заключение первых лизинговых сделок планируется в сентябре 2017 года.

"Услугами региональной лизинговой компании уже в 2017 году смогут воспользоваться более 200 предприятий индивидуального и малого предпринимательства. Это позволит им активно участвовать в закупках крупных заказчиков и претендовать на вхождение в число поставщиков крупных корпораций, рынок закупок которых оценивается более чем 2 триллиона рублей в 2017 году", — отметил министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Программа льготного лизинга оборудования Корпорации МСП реализуется в соответствии с паспортом приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Она предусматривает создание сети из восьми региональных лизинговых компаний (две — в 2017 году, шесть — в 2018 году). Деятельность создаваемых лизинговых компаний будет в первую очередь направлена на обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых правительством РФ.

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