Москва расширила круг предприятий, имеющих право на господдержку

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. 13 июня на заседании президиума Правительства Москвы были утверждены поправки в городское законодательство, благодаря которым расширяется круг промышленных и высокотехнологичных предприятий, имеющих право на получение льгот, сообщает mos.ru.

Теперь статус технопарка и соответствующий пакет льгот получает не только целое здание, как это было ранее, но и отдельные помещения в нем, общая площадь которых должна быть не менее пяти тысяч квадратных метров.

Кроме того, снижены требования к объему инвестиций в проекты, реализуемые по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве, с двух миллиардов до 500 миллионов рублей. Для инвесторов сохраняется полный пакет льгот.