Форум по новой энергетике откроет программу российского павильона на ЭКСПО

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Международная конференция "Новая энергетика: инвестиции и партнерства" откроет 16 июня деловую программу Национального павильона России на Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане, сообщает пресс-служба российского павильона.

Представители органов власти России и Казахстана, крупного бизнеса двух стран и международных организаций обсудят в конференц-зале Павильона России процессы трансформации энергетической отрасли, вопросы глобального энергетического баланса, рассмотрят международный опыт в области развития новой энергетики.

"Участники также планируют найти ответы на вопросы о том, какой будет структура энергетического сектора в обозримом будущем? Заканчивается ли век углеводородов? Каковы перспективы атомной энергетики в мире? Конкурентоспособны ли возобновляемые источники энергии без государственной поддержки и субсидий?", — отмечается в сообщении.

Организатором российского участия в "ЭКСПО-2017" является министерство промышленности и торговли РФ. Оператором выставки выступает группа компаний "Формика".