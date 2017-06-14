Правительство одобрило отчуждение у "Газпрома" акций пяти проектных "дочек"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство России одобрило отчуждение у "Газпрома" акций пяти дочерних компаний, которые занимаются проектной деятельностью, говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство согласилось с отчуждением 98,7% акций "Газпром промгаза", 51% акций "Гипрогазцентра", 60% акций "Гипроспецгаза", 51% акций "Северо-кавказского научно-исследовательского проектного института природных газов" и 56,67% акций "ВНИПИгаздобычи", говорится в документе.

В 2015 году "Газпром" создал новое дочернее предприятие, которое консолидирует проектные активы компании — ООО "Газпром проектирование". Компания реализует проекты в партнерстве в "Газпром промгазом", "Гипроспецгазом", "ВНИПИгазобычей", "Гипрогазцентром", "ТюменНИИгипрогазом", ЦКБН и "СевКавНИПИгазом".