ОПЕК в мае нарастила добычу нефти до максимума 2017 года

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ОПЕК в мае нарастила добычу нефти на 290 тысяч баррелей в день по сравнению с апрелем — до максимального показателя 2017 года в 32,08 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По сравнению с октябрем добыча нефти ОПЕК снизилась на 1,13 миллиона баррелей в день. Таким образом, в отчетном месяце картель выполнил обязательства по соглашению ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) на 97% после 95% месяцем ранее. В среднем приверженность ОПЕК соглашению за пять месяцев его действия составляет 96%.

"Рост добычи нефти в Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по сокращению о добычи, привел к увеличению общего объема добычи нефти ОПЕК в мае на 290 тысяч баррелей в день, до 32,08 миллиона баррелей в сутки — максимального уровня этого года", — говорится в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>