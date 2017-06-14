Россия в мае выполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 93%

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. РФ в мае, по предварительным данным, снизила добычу нефти к октябрю на 278 тысяч баррелей, до 11,319 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти на 93%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Лукойл" в мае сократил добычу нефти на 13 тысяч баррелей в день, "Газпром нефть" — на 12 тысяч баррелей в день, говорится в докладе. "Роснефть", "Башнефть" и "Сургутнефтегаз" сократили добычу нефти на 5 тысяч, 7 тысяч и 8 тысяч баррелей в день соответственно.

"В мае российские чиновники согласилась продлить соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2018 года. В то же время, три крупные нефтедобывающие компании РФ планируют увеличить инвестиции в добычу и геологоразведку в этом году. Пока наши прогнозы говорят о небольшом и постепенном росте добычи нефти в РФ в следующем году, однако добыча может опять удивить ростом в 2018 году, в зависимости от того, когда снимутся ограничения на добычу", — говорится в докладе.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

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