Еврокомиссар Московиси ожидает, что Афины и кредиторы достигнут компромисса

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что ожидает, что Греция и ее международные кредиторы на этой неделе достигнут компромисса по новым займам и будет найдено "справедливое решение" для облегчения задолженности страны, передает агентство Рейтер.

Как заявил Московиси в интервью медиагруппе немецких изданий Funke, которое будет опубликовано в среду, сейчас речь идет об облегчении задолженности, к примеру, о более длительных сроках погашения займа.

По словам еврокомиссара, Греция должны быть вознаграждена за одобренный парламентом жесткий пакет реформ, а министры еврозоны, скорее всего, в четверг придут к соглашению о следующем транше кредита. "Все движется в правильном направлении", — заявил Московиси.

Он заявил, что третий транш помощи будет последним, после которого Греция снова станет "нормальным членом еврозоны", что позволит ее возможное возвращение на рынки капитала в 2018 году.

Еврогруппа на заседании 15 июня должна рассмотреть вопрос выполнения властями Греции требований кредиторов по имплементации определенных мер, необходимых для корректировки экономики страны в русле программы финансовой помощи. Кроме того, будет дискутироваться и вопрос посильности государственного долга Греции. Если министры придут к консенсусу по этим вопросам, то они откроют путь новому траншу кредита.

Греция, находясь под процедурой принудительного сокращения дефицита, еще находится в процессе получения внешней финансовой помощи во избежание дефолта. Сейчас действует уже третья с 2010 года программа финподдержки на сумму 86 миллиардов евро. Программа тоже предполагает меры, согласованные кредиторами и властями Греции, направленные на корректировку экономики, в частности, это и экономия бюджета, и болезненные реформы.

В рамках третьей программы финпомощи вот уже несколько месяцев никак не может завершиться вторая оценка представителями кредиторов выполнения страной требований, заложенных в эту программу. Ожидается, что это может произойти в ближайшие недели.