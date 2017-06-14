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Экономика

BCG узнала, насколько объем частного капитала в России вырастет к 2021 году

00:2714.06.2017
(обновлено: 00:28 14.06.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Объем частного капитала в России к 2021 году вырастет по сравнению с 2016 годом на 26,6% и составит 1,9 триллиона долларов, при этом наибольший темп роста покажут сбережения в наличных и на депозитах, говорится в исследовании международной компании The Boston Consulting Group (BCG) "Мировое богатство 2017: трансформация опыта клиентов".

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Авторы исследования ожидают, что к 2021 году объем наличных и депозитов вырастет на 22% и составит 1,1 триллиона долларов (0,9 триллиона в 2016 году). При этом объем капитала, размещенного в акциях, останется на том же уровне в 300 миллиардов долларов. Инвестиции в облигации вырастут на 100 миллиардов и достигнут отметки в 400 миллиардов долларов.

Ежегодный же рост частного капитала, как ожидается, будет несколько замедляться. Если в 2011-2015 годах частный капитал каждый год рос примерно на 13,7%, то в 2016-2021 годах темпы снизятся до 4,9% ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Несмотря на ожидающееся в России замедление роста частного капитала до 5% в год, страна по-прежнему останется его главным источником в Восточной Европе. Молодой российский рынок управления частным капиталом (private banking) имеет высокий потенциал роста, в особенности его оншорная часть, что связано с ростом прозрачности источников и движения капитала", — отмечает партнер и управляющий директор BCG Макс Хаузер, чьи слова приводятся в исследовании.

Вторая ключевая тенденция, по его словам, это изменение потребностей самих клиентов, которые все чаще ищут альтернативы классическим банковским продуктам. "На российском рынке выиграет тот, кто создаст удобную платформу для принятия и реализации инвестиционных решений, а также обеспечит возможность диверсифицировать активы с точки зрения риска и географии", — уверен он.

Азия обгонит Европу

Согласно исследованию, в 2016 году мировое частное финансовое богатство выросло на 5,3% (в предыдущем году – на 4,4%), составив 166,5 триллиона долларов, и в первую очередь этот рост был вызван ускорением экономического роста и хорошими результатами, полученными на рынках акций во многих частях мира. Все регионы показали рост, а Азиатско-тихоокеанский снова оказался самым быстро развивающимся (увеличение на 9,5%).

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Западной Европе рост был умеренным (3,2%), поскольку сказалась ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit). По прогнозам BCG, к концу 2017 года уровень частного богатства в Азиатско-тихоокеанском регионе превзойдет аналогичный показатель Западной Европы, а к 2019 году суммарный уровень частного богатства в Азиатско-тихоокеанском регионе и Японии превзойдет аналогичный показатель Северной Америки.

Эксперты BCG отмечают, что в 2016 году офшорное богатство росло медленнее (3,7%), чем оншорное богатство (5,4%). Швейцария, которой принадлежит доля 24%, оставалась самым большим офшорным центром, но, по прогнозам, эта доля будет уменьшаться до 2021 года. Гонконг и Сингапур остаются самыми быстрорастущими офшорными центрами в мире как благодаря своему статусу предпочтительных центров размещения для региональных клиентов, так и из-за ожидания интенсивного роста в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чистый отток капитала из России в первом квартале вырос почти вдвое

"Ожидается, что в долгосрочной перспективе экспансия продолжится, но в краткосрочной перспективе ее могут замедлить в некоторой степени ограничения, которые Китай продолжает накладывать на отток инвестиций", — говорится в исследовании.

"Офшоры находятся вне зоны риска… В ситуации ощутимой неопределенности на рынках и политической нестабильности во многих частях мира офшорные центры будут оставаться безопасными гаванями с отличным общим качеством и разнообразными предложениями в области управления частным капиталом", — полагает партнер BCG и соавтор отчета Анна Закржевски.

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