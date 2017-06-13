BP: РФ в 2016 году сохранила первое место в мире по экспорту нефти и газа

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия по итогам 2016 года сохранила первенство в мире по поставкам нефти и газа, обеспечив 13,2% мирового экспорта нефти и 18,9% мирового экспорта газа, говорится в Статистическом обзоре мировой энергетики, подготовленном британской BP.

Как уточняется в материале, экспорт российской нефти в минувшем году вырос на 2,1% — до 8,6 миллиона баррелей в день. Экспорт газа увеличился на 6,1% — до 204,8 миллиарда кубических метров. При этом РФ экспортировала 77% добытой нефти, 33% газа и 55% угля.

Добыча нефти в России также выросла восьмой год подряд, в 2016 году был установлен новый постсоветский рекорд в 11,2 миллиона баррелей в день. В целом за год добыча нефти выросла на 2,2% (средний показатель за 10 лет — 1,4%) и составила 12,2% мировой добычи. Аналогичная ситуация отмечалась в газодобыче (рост на 0,5% в 2016 году против снижения на 0,1% в среднем за 10 лет), на Россию пришлось 16,2% мировой добычи газа. Добыча угля выросла на 3,1% (3,2% в среднем за 10 лет) и составила 5,2% мировой добычи. Выросла и выработка гидроэлектроэнергии на 9,5% (против снижения на 0,3% в среднем за 10 лет).

Прирост производства электроэнергии на АЭС составил 0,3%, что ниже средних показателей за 10 лет на 2,8%. На атомную энергетику России приходится 7,5% мирового производства этого вида энергии. Прирост производства электроэнергии из возобновляемых источников, в свою очередь, составил 6,9% против 4% в среднем за 10 лет.

"В 2016 году потребление первичной энергии в России снизилось на 1,4% (минус 7,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента), но по-прежнему составляет 5,1% мирового уровня. Россия осталась на четвертом месте по потреблению энергоресурсов (после Китая, США и Индии)", — говорится в материале.

При этом, как отмечают эксперты BP, внутри страны потребление нефти выросло на 2,1%, несмотря на продолжающийся спад в экономике, составив 22% от потребления первичной энергии. Потребление угля упало на 5,5% (в основном из-за роста выработки гидроэлектроэнергии) и составило 13% от первичного потребления. Газ остался основным видом топлива, обеспечив 52% первичного потребления энергии в России. На ВИЭ приходится лишь 0,02% российского потребления первичной энергии, а на АЭС – 6,6%.