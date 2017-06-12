Минэнерго надеется на урегулирование ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Минэнерго РФ надеется, что события вокруг Катара будут урегулированы, поскольку для рынка нефти и международного сотрудничества необходима стабильная ситуация в регионе Персидского залива, заявил в интервью телеканалу CNBC министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что этот конфликт должен быть разрешен политическим путем, и, конечно, надеемся, что этот конфликт на Ближнем Востоке будет урегулирован, потому что, действительно, и для рынка, и для дальнейшего сотрудничества со стороны Персидского залива необходима стабильная и нормализованная ситуация", — сказал Новак.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Аравийские монархии прекратили всякое сообщение с Катаром. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.

Многие участники рынка нефти опасаются, что ситуация вокруг Катара может негативно повлиять на соглашение ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти. Вместе с тем, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что, по его мнению, ситуация не окажет влияние на договоренности стран по нефтедобыче.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.