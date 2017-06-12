Минэнерго надеется на урегулирование ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Минэнерго РФ надеется, что события вокруг Катара будут урегулированы, поскольку для рынка нефти и международного сотрудничества необходима стабильная ситуация в регионе Персидского залива, заявил в интервью телеканалу CNBC министр энергетики РФ Александр Новак.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Аравийские монархии прекратили всякое сообщение с Катаром. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.
Многие участники рынка нефти опасаются, что ситуация вокруг Катара может негативно повлиять на соглашение ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти. Вместе с тем, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что, по его мнению, ситуация не окажет влияние на договоренности стран по нефтедобыче.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.