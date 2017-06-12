Товарооборот между Россией и США может значительно вырасти по итогам года

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новость. Товарооборот между Россией и США с учетом текущей динамики его роста в первом квартале может значительно увеличиться, заявил журналистам в кулуарах страновой конференции организаций российских соотечественников в Российском центре культуры и науки в Вашингтоне торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

"Итоги первого квартала этого года свидетельствуют, что наш товарооборот набирает хорошие темпы роста. Темпы роста уже 30% и более по отношению к предыдущему периоду. А это дает основание полагать, что бизнес-активность повышается", — пояснил он.

"Заглядывать в конец года сложно, конечно, но с учетом тех тенденций, с учетом стабилизации цен, в том числе и на товары, которые зависят от цен на нефть и газ, все-таки результаты будут более значительными, чем по итогам прошлого года", — добавил он.

Торгпред уточнил, что речь идет не только о росте российского экспорта, но и американского импорта.

"И, кстати говоря, еще больше основания для этих надежд дает участие американских компаний в Петербургском экономическом форуме, когда более 30% от иностранных участников были американцы. Если я не ошибаюсь, было 144 американских фирм из всего 516 компаний", — отмечает Стадник.

По его словам, это говорит о том, что американский бизнес заинтересован в России.

"И, наверное, все-таки Россия занимает в их бизнес-планах достойное место", — добавил он.

"Все это говорит о том, что мы постепенно выходим на докризисный уровень, есть основания на сегодня полагать, что показатели по итогам года будут заметно лучше", — резюмировал торгпред.