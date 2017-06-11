Украина собралась покупать газ в Норвегии

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Украина рассчитывает с 2022 года импортировать газ напрямую из Норвегии, заявил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский.

"Нам осталось построить интерконнектор UAPL – осенью должна начаться закупка труб", — написал он в Facebook.

К записи Белявский прикрепил снимок меморандума о взаимопонимании, подписанный 9 июня Польшей и Данией. В документе речь идет о проекте трубопровода Baltic Pipe, который позволит транспортировать газ из Норвегии в Польшу. Предполагается, что окончательное решения по инвестициям будет принято в 2018 году, а строительство завершится к октябрю 2022 года.

Весной 2016 года польская сторона заявила, что по истечении контракта на поставку российского газа (в 2022 году) не намерена взаимодействовать с "Газпромом" на долгосрочной основе. Президент России Владимир Путин отметил, что в этом случае "Газпром" может предложить эти объемы газа любому другому партнеру в Европе.