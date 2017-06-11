Банк БРИКС планирует опубликовать стратегию развития через 2-3 недели

ФУЧЖОУ (Китай), 11 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Окончательную версию стратегии развитию на ближайшие пять лет Нового банка развития БРИКС планируют опубликовать в течение следующих двух-трех недель, заявил РИА Новости вице-президент банка Паоло Батиста.

В начале апреля совет управляющих НБР в ходе второго годового собрания в Нью-Дели одобрил "в принципе" стратегию развития на ближайшие пять лет. Президент банка сообщал, что окончательную версию планируют согласовать и опубликовать на сайте банка к 1 июня.

"Мы ожидаем, что стратегия будет опубликована, вероятно, в течение следующих 2-3 недель. Мы немного опаздываем, потому что мы провели еще несколько раундов обсуждений", — рассказал Батиста, который принимает участие в Форуме политических партий, исследовательских центров и организаций гражданского общества БРИКС.

Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС в июле 2014 года для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в его членах и других развивающихся странах. В апреле 2016 года совет директоров НБР одобрил семь проектов, подразумевающих предоставление финансирования в размере более 1,5 миллиарда долларов. В текущем году банк рассчитывает одобрить около 15 проектов на сумму 2,5-3 миллиарда долларов.