Бизнесмен Лебедев заявил, что не особенно опасается санкций Киева

АЛУШТА, 11 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Бизнесмен и организатор медиафорума "Открытый Крым: своими глазами" Александр Лебедев заявил РИА Новости, что "не особенно" волнуется из-за возможных санкций со стороны украинских властей и продолжает инвестировать в крымскую экономику.

Медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" открылся в Алуште в воскресенье по инициативе бизнесмена и издателя британских газет The Independent и The London Evening Standard Александра Лебедева. На форум приехали журналисты и редакторы из России и других стран, представители Академии наук, эксперты и политологи, деятели культуры и искусства. Спикерами на форуме стали глава Крыма Сергей Аксенов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, депутаты Госдумы, члены Совфеда, эксперты.

"Наверное, не все довольны этим (работой в Крыму). Я работал здесь до 2014 года, у меня здесь работу имеют тысячу человек. Я что, должен все закрыть и уйти? Нельзя исключать, что это кому-то может не понравиться, на Украине в том числе", — сказал Лебедев.

Отвечая на вопрос, волнует ли его перспектива санкций со стороны Киева, Лебедев ответил, что "не особенно". Он заявил, что с юмором относится к предположению, что его газеты на Западе могут закрыть.

Лебедев отметил, что некоторых бизнесменов намеренно пугают проблемами, связанными с инвестированием в Крыму, но лично его больше волнует конкуренция. "Например, турки дотируют авиационные перевозки. Поэтому многие едут в Турцию, а не сюда", — добавил бизнесмен.

Лебедев более 15 лет инвестирует в туристическую отрасль Крыма, по большей части в Алуштинский регион. Ему принадлежат несколько отелей и гостиниц, аквапарк в Алуште. К нынешнему курортному сезону Лебедев открыл кафе на набережной в Алуште и готовит к запуску большую клинику натуротерапии (немедикаментозных методов лечения).

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