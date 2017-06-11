Еврокомиссия получила мандат на переговоры по "Северному потоку-2"

АСТАНА, 11 июн — РИА Новости. Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по "Северному потоку-2", и теперь его представят странам-участницам, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в Астане.

Еврокомиссия ранее направила запрос Совету ЕС о получении мандата на проведение переговоров с Москвой для создания специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона еще не получала документ. "Господин Шефчович меня проинформировал о том, что буквально вчера Еврокомиссия получила мандат. Мы этот документ еще не видели, мы должны будем его изучить, посмотреть", — сказал министр на пресс-конференции. Он отметил, что "на сегодняшний день все взаимоотношения строятся по реализации этого проекта на коммерческой основе".

"Договорились, что мы еще продолжим наши консультации, переговоры с Шефчовичем. Я думаю, что конец августа — начало сентября мы также встретимся для проведения нашего дальнейшего диалога", — сообщил министр.

Опасный прецедент

В Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2", дочерняя компания "Газпрома") считают, что создание специальной юридической базы для газопровода по политическим причинам создаст опасный прецедент для любых частных инвестиций в инфраструктуру Евросоюза.

"Неприемлемо, что среди всех конкурентных трубопроводных проектов Еврокомиссия как гарант европейских договоров выделяет "Северный поток-2" и создает к нему специальный политический подход. Это нарушает принцип равного подхода, который является одним из основополагающих элементов договоров Европейского союза", — говорится в сообщении, которое компания опубликовала в пятницу.

"Позиция Еврокомиссии имеет последствия, выходящие далеко за проект "Северный поток-2". Она провоцирует юридическую неопределенность там, где ее нет, и подрывает заявления ЕК о том, что она отстаивает интересы рынка", — считают в Nord Stream 2 AG.

Компания подчеркивает, что в подписании соглашения ЕС и РФ по "Северному потоку-2" нет необходимости. Юридическая база для строительства "Северного потока-2" существует, проект уже проходит процедуру получения разрешений на строительство в странах, на территории которых пройдет газопровод.

Чего хочет Еврокомиссия



"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

На него не распространяются все правила внутреннего рынка Европейского союза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕC, но пойдет через море. Поэтому Еврокомиссия выражает желание достичь соглашения с Россией по ряду ключевых принципов, которые будут распространены на работу этого газопровода.

Среди них — прозрачность его функционирования, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Официальный представитель Nord Stream 2 AG еще в марте говорил РИА Новости, что компания не считает такие переговоры необходимыми, так как юридическая структура для реализации проекта ясна.

Подвести под европейские законы "с заднего входа"

По мнению юриста, профессора энергетического права университета Хельсинки Кима Талуса, главным вопросом является содержание возможного межправсоглашения.

"Будет неприемлемо, если единственным мотивом к заключению межправсоглашения будет желание Еврокомиссии, которая столкнулась с тем, что проект не попадает под действие европейского энергетического закона и третьего энергопакета, подвести "Северный поток-2" под действие законодательства "с заднего входа", через межправсоглашение, или хуже, блокировать проект по политическим причинам. Должна быть причина для переговоров по межправсоглашению, и роль межправсоглашения и вовлеченных в его заключение стран обычно заключается в содействии, а не противодействии".

© AFP 2017 / Eric Piermont Подписание соглашения о финансировании "Северного потока-2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже © AFP 2017 / Eric Piermont Подписание соглашения о финансировании "Северного потока-2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже

Эксперт подчеркнул, что реализация проекта не требует урегулирования каких-либо законодательных вопросов межправительственным соглашением. Процесс строительства газопровода регулируется международным и европейским правом и национальными законодательствами, а функции оператора газопровода могут регулироваться решениями компании-оператора или соглашениями между компаниями, вовлеченными в управление газопроводом.