Новак перечислил тревожные факторы влияния на развитие мировой энергетики

АСТАНА, 11 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления на министерской конференции "Обеспечение устойчивого развития энергетики" в Астане перечислил ряд факторов, негативно влияющих в настоящий момент на мировую энергетику в целом.

"Говоря об устойчивом развитии энергетики, конечно, важно не игнорировать некоторые тревожные тенденции… Могу сказать, что они… отчасти связаны с развитием конкуренции, но уже не с чисто экономической конкуренцией, а скорее, с политической, зачастую, экономически необоснованной", — сказал Новак.

По словам главы Минэнерго РФ, в этом контексте речь, прежде всего, идет о создании искусственных барьеров на пути развития инфраструктуры и свободной торговли, что "часто происходит вопреки воле потребителей и за их счет".

"Так, например, мы видим дальнейшую концентрацию полномочий по энергетическим вопросам у Европейской комиссии, тенденцию ограничения странами-членами ЕС существенной доли энергетического суверенитета, права выбора поставщика энергоресурсов. С сожалением наблюдаем желание включаться в договорные отношения между коммерческими компаниями и без четко определенных критериев решать судьбу ключевых инфраструктурных проектов", — отметил министр энергетики РФ.

Он также подчеркнул, что подобные действия негативно отражаются на потребителях крупнейших экономик, при этом упускаются большие инвестиционные возможности.

"К нерыночным ограничениям и очень опасному увлечению ряда стран мы может также отнести и односторонние санкции, финансовые, секторальные, которые с недавних пор стали широко применяться по отношению к поставщикам энергоресурсов. Усиление влияния геополитики на энергетику, безусловно, негативно влияет на обеспечение устойчивой энергетики", — сказал Новак.

"Еще один тренд, создающий нерыночные перекосы в энергобалансе, это очевидные нерыночные преференции и отдельным источникам энергии, ограничения на развитие мирного атома… И, наконец, не могу не сказать об еще одной опасности для мировой энергетики — это растущее технологическое неравенство. Негативно влияет на конкурентоспособность стран, на равномерность развития, делает невозможным разработку собственного энергетического потенциала без привлечения традиционных лидеров", — также отметил он.

По мнению Новака, ответом на эти вызовы в мировой энергетике должна стать кооперация участников рынка в реализации совместных проектов, включая создание новых механизмов совместного мониторинга и анализа ситуации, финансирования, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это можно сделать на базе уже существующих структур, таких как ШОС, БРИКС, Евразийский экономический союз, ОПЕК, так и новых.

"Пример таких действий — это соглашение России, Казахстана и ряда других стран с ОПЕК (о сокращении добычи нефти — ред.)", — резюмировал Новак.