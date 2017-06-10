ОАЭ представили в своем павильоне в Астане секцию про ЭКСПО-2020

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили в своем павильоне на международной специализированной выставке в столице Казахстана отдельную секцию для ЭКСПО-2020, которая пройдет в Дубае, сообщил Национальный совет этой страны по СМИ.

Национальный павильон ОАЭ открылся в субботу в Астане. В торжественной церемонии принял участие председатель Высшего комитета по подготовке к ЭКСПО-2020 в Дубае шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум.

"Наше участие в "Астана ЭКСПО-2017" – значимое событие для ОАЭ: начинается обратный отсчет до "Дубай ЭКСПО-2020", первой международной выставки на территории Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. И это не просто повод для гордости для жителей, как эмиратцев, так и экспатов, но и подтверждение достижений страны и будущих амбициозных целей", — приводит слова шейха Национальный совет по СМИ.

Как отметил госминистр ОАЭ, председатель Национального совета по СМИ Султан бин Ахмед Султан Аль Джабер, "экспозиция "Дубай ЭКСПО-2020" будет отражать ключевой лозунг выставки – "Соединяя умы, создаем будущее".

Международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики. В выставке примут участие более 100 стран, запланировано около 3 тысяч деловых мероприятий. Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, получившим право провести подобную выставку.