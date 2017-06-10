Украина до 23 июня подаст апелляцию в суд Лондона по долгу перед Россией

РИА НОВОСТИ. УКРАИНА ДО 23 ИЮНЯ ПОДАСТ АПЕЛЛЯЦИЮ НА РЕШЕНИЕ ВЫСОКОГО СУДА ЛОНДОНА ПО ДОЛГУ В $3 МЛРД ПЕРЕД РФ – МИНЭКОНОМИКИ