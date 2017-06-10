В Саудовской Аравии ожидают быстрых результатов от соглашения ОПЕК+

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Встреча стран ОПЕК и других государств соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), прошедшая в Вене в конце мая, была эффективной, результаты соглашения станут заметны в течение ближайших недель и месяцев, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"У нас была очень эффективная встреча в Вене. Результаты этого соглашения проявятся в ближайшие недели и месяцы", — сказал аль-Фалих.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.